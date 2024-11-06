Gelin ve damadın düğün dansında işler bir anda kontrolden çıktı! Gelini havaya kaldırmak isterken damadın pantolunu yırtıldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün görüntüsü kullanıcılar arasında kısa sürede viral oldu. Görüntülerde gelin ve damat ilk dansları için pistin ortasında geldi.

Tüm davetlilerin gözü önünde çalıştıkları kareografiyi yaptıkları sırada çift hiç beklemedikleri bir talihsizlik yaşadı. Damat gelinini kucağına alarak havaya kaldırdı ve anda pantolonu yırtıldı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne utanç verici bir an" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bugüne kadar hiç bu kadar utanç verici bir an görmemiştim" yorumunu ekledi.