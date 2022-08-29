Yasemin Özilhan'dan manidar İzzet Özilhan paylaşımı! "Hala güveniyorum, iyi ki..."

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinde 11. yılı geride bırakmıştı. Emine ve Ela adında kızları olan ikiliden İzzet Özilhan, 40 yaşına bastı.

"HALA GÜVENİYORUM"

Sosyetik güzel, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile yayınladı. Geçtiğimiz aylarda aralarındaki buzları eriten çiftten Yasemin Özilhan, paylaşımına, "40 ve hala güveniyorum... İyi ki..." notunu düştü. Takipçileri Özilhan'ın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



