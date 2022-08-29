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Yasemin Özilhan'dan manidar İzzet Özilhan paylaşımı! "Hala güveniyorum, iyi ki..."

29.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı yönündeki iddiaları yalanlayan Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın doğum gününde manidar bir mesaj yayınladı. Sosyetik güzel, "Hala güveniyorum... İyi ki..." ifadelerini paylaştı.

Yasemin Özilhan'dan manidar İzzet Özilhan paylaşımı! "Hala güveniyorum, iyi ki..."

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinde 11. yılı geride bırakmıştı. Emine ve Ela adında kızları olan ikiliden İzzet Özilhan, 40 yaşına bastı.

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"HALA GÜVENİYORUM"

Sosyetik güzel, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile yayınladı. Geçtiğimiz aylarda aralarındaki buzları eriten çiftten Yasemin Özilhan, paylaşımına, "40 ve hala güveniyorum... İyi ki..." notunu düştü. Takipçileri Özilhan'ın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.


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