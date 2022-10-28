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Yasemin Özilhan'ın tavla paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu! "Tavlaya bak bana fakir dedi"

28.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Özilhan, seneler önce yayınlanan ekranların uzun soluklu dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela rolüyle akıllarda kaldı. İş insanı İzzet Özilhan'la evli ve iki çocuk annesi olan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Son olarak tavla oynarken fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan, tavlasının fiyatıyla şaşkına çevirdi.

Yasemin Özilhan'ın tavla paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu! "Tavlaya bak bana fakir dedi"

Uzun ekranlardan uzak olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İş insanı İzzet Özilhan'la çalkantılı bir evliliği olan Yasemin Özilhan, lüks yaşamıyla sık sık gündem oluyor.

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Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada ti'ye alındı.

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Arkadaşıyla tavla oynarken Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Yasemin Özilhan'ın tavlasının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısının, "Tavlaya bak! Tavla bana fakir dedi" paylaşımı üzerine, tavlanın fiyatının 43 bin 600 TL olduğu ortaya çıktı.


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