Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti

Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fitliği ve giyim tarzıyla her zaman konuşulan isimlerden biri olan sosyetik güzel, eczane aradı.

Snob Magazin'in haberine göre; Emine ve Ela Özilhan adında iki kızı olan Özilhan, "Evde online eğitim devam ediyor. Ama yinede 1-2 ders için takviye alıyoruz. 30-40 dakikadan sonra konsantre gidiyor. Biz destek veriyoruz. Matematik dersini babaannesiyle (Emine Özilhan) yapıyor" diye konuştu.

ALERJİSİ VARMIŞ

Yüzündeki şişlik dikkat çeken Özilhan, "Alerjim var. Alerjim olduğu için ara ara şişiyor" diyerek, ilk gördüğü eczaneye girdi.



