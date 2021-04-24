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Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti

24.04.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giyim tarzıyla sürekli konuşulan isimlerin başında olan Yasemin Özilhan, Nişantaşı'ndaydı. Yüzündeki şişliğiyle dikkat çeken sosyetik güzel, Nişantaşı'nda eczane aradı.

Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti

Yasemin Özilhan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fitliği ve giyim tarzıyla her zaman konuşulan isimlerden biri olan sosyetik güzel, eczane aradı.

Snob Magazin'in haberine göre; Emine ve Ela Özilhan adında iki kızı olan Özilhan, "Evde online eğitim devam ediyor. Ama yinede 1-2 ders için takviye alıyoruz. 30-40 dakikadan sonra konsantre gidiyor. Biz destek veriyoruz. Matematik dersini babaannesiyle (Emine Özilhan) yapıyor" diye konuştu.

ALERJİSİ VARMIŞ

Yüzündeki şişlik dikkat çeken Özilhan, "Alerjim var. Alerjim olduğu için ara ara şişiyor" diyerek, ilk gördüğü eczaneye girdi.

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Yasemin Özilhan
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