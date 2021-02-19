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Yasemin Özilhan kızı Emine'yi paylaştı! 'İlk göz ağrım'

19.02.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan kızı Emine'yi paylaştı! 'İlk göz ağrım'

Bir dönem 'fan krizi' yaşayan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinin kızları Emine, 9 yaşına bastı. Sosyetik güzel, kızının doğum gününü, "Bugün günlerden Emine... İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine'm... İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinin kızları Emine, 9 yaşına bastı.

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İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı.
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36 yaşındaki Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Özilhan, gönderilerine, "Bugün günlerden Emine... İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine'm... İyi ki doğdun" notunu düşerek, kızının yeni yaşını kutladı.

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