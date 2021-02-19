Yasemin Özilhan kızı Emine'yi paylaştı! 'İlk göz ağrım'

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinin kızları Emine, 9 yaşına bastı.
İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı.
36 yaşındaki Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Özilhan, gönderilerine, "Bugün günlerden Emine... İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine'm... İyi ki doğdun" notunu düşerek, kızının yeni yaşını kutladı.
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