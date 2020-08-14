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Yasemin Özilhan yeni imajıyla beğeni topladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 07:02 | Son Güncelleme

'Doktorlar' dizisinin meşhur Ela’sı Yasemin Özilhan ekrandan uzak olsa da tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim son olarak yeni tarzıyla dikkat çekti.

Yasemin Özilhan yeni imajıyla beğeni topladı!

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan son olarak ‘Doktor Ela’ olarak 'Mucize Doktor' dizisine konuk olmuştu.

Ekranlardan uzak olsa da sık sık gündeme gelen tarzı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan yeni imajını paylaştı. Saçlarını ördükten sonra kıvırcık yapan ve bu haliyle takipçilerinden tam not alan Yasemin Özilhan'ın pozlarına beğeni yağdı.
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Güzel isme takipçileri "kıvırcık çok yakışmış" yorumu yağdırdı.

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FAN KRİZİ BİTTİ

Geçtiğimiz haftalarda 'fan krizi' yaşayan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti sorunlarını çözdü. İzzet Özilhan'ın, Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenmesinden sonra, Yasemin Özilhan, eşini sosyal medya hesaplarından silmişti. Ezgi Öcel, Özilhan'ın fotoğraflarını beğenmesini, "Yine başladı büyük fanım" notuyla paylaşmıştı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Özilhan, bir süre sonra eşini yeniden takibe almıştı.


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