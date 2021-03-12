Yasemin Sakallıoğlu kendiyle dalga geçti! 'En güzel halim...'

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.

İkili, Beşiktaş'taki bir otelde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Çift, pandemi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı bir organizasyon ile evlendi.

Takipçileri nikah töreninde beyaz sade bir elbise giymeyi tercih eden Sakallıoğlu'nu beğeni yağmuruna tuttu.

NÜKHET DURU'YA BENZETİLDİ

Hayranları tarafından Nükhet Duru'ya da benzetilen 32 yaşındaki oyuncu, gelen güzel yorumların ardından konuyla ilgili esprili bir paylaşımda bulundu.

"Yorumlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim" diyen Yasemin Sakallıoğlu, şunları söyledi:

Allah yüzüme güldü. 33 yıllık yaşamımda en güzel halim nikahıma denk geldi. İyi oldu, böyle olması güzel oldu. İyi yere denk geldi. Çoğunuz beni Nükhet Duru'ya benzetmişsiniz. Çok komik bir nikahtı. Bu nikahta yaşananları stand up gösterimde anlatacağım. Gösterimi yarım saat uzattım, sırf bunun için. Gerçekten çok komik bir nikahtı. Öyle asil göründüğüme bakmayın. Neler yaşadım o nikahta...



