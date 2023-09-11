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Yasemin Sakallıoğlu'nun son pozlarını görenler tanıyamadı! "Dolandırıcılık bu"

11.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki komik videolarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Peş peşe pozlarını paylaşan Sakallıoğlu’nu görenler tanıyamadı. Ünlü ismin paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada yayınladığı videolar ile ün kazanan ardından dizilerde boy gösteren başarılı isim Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram hesabından sık sık komik videolarını yayınlayan Sakallıoğlu son pozlarıyla görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

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Ünlü isim shoplu fotoğraflarını “Doğal güzellikle buraya kadar iyi geldik be caniko” notuyla paylaştı.

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Yasemin Sakallıoğlu’nun pozlarına yorum ve beğeni yağdı. Başarılı ismin takipçileri "Dolandırıcılık bu", "Bu kim diye iki dakika inceledim", "Kendini prenses sananlardan çok daha güzelsiniz", "Bu resmen insan kandırmak", "Yanlış sayfada mıyım acaba? Bu kim diye düşünüyorum", "Seni de mi kaybettik" yorumlarında bulundu.

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Sakallıoğlu’nun paylaşımını beğenenler arasında Demet Akalın, Evrim Alasya, Pınar Altuğ da yer aldı.

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Instagram'da 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü isim eşiyle de sık sık paylaşım yapıyor.

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Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya

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