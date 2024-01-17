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Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla gündem oldu... "Ay sinirim bozuldu" diyerek bavullarının gelmediğini duyurdu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 16:52 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadaki komik videolarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla da gündem oldu. Ünlü komedyen Avustralya'ya gitti ama bavulları gelemdi. Sakallıoğlu o anları sosyal medya hesabından "Ay sinirim bozuldu" notuyla paylaştı.

Yasemin Sakallıoğlu son paylaşımıyla gündem oldu... "Ay sinirim bozuldu" diyerek bavullarının gelmediğini duyurdu!

Sosyal medyada yayınladığı videolar ile ün kazanan ardından dizilerde boy gösteren başarılı isim Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Instagram hesabından sık sık komik videolarını yayınlayan Sakallıoğlu'nun son paylaşımı gündem oldu.

Son olarak Avustralya'ya giden komedyen bavullarının gelmediğini söyledi. "Ay sinirim bozuldu. Bavullar başka terminalde kaldı" notuyla paylaşım yapan Sakallıoğlu, çektiği videoda "Birkaç günü bulabiliyormuş, bavulların gelmesi benim kostümlerimde gitti" diyerek gülümsedi.

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