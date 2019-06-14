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Yasemin Şefkatli'den İdo ile aşk pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Yasemin Şefkatli, sevgilisi İdo Tatlıses ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Şefkatli'nin kalp emojisi ile yayınladığı kare çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yasemin Şefkatli'den İdo ile aşk pozu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir model Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Kısa bir ayrılık sonrası buzları eriten İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda barışmıştı.

Şefkatli, sevgilisi İdo Tatlıses ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şefkatli'nin kalp emojisi ile yayınladığı kare çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Şefkatli bir de "sevdiğimin gözünden" diyerek bir kare paylaştı ki takipçileri bu kareye eleştiri yağdırdı. Yasemin Şefkatli'nin o pozuna sevgilisinin nasıl izin verdiğini sorgulayan takipçileri çok şaşırdı.

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"AYAKLARINI YIKARIM"

Geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftine, İpek Tanrıyar'ın “Eşimin eteğini de öperim, ayağını da yıkarım” açıklaması hatırlatılmıştı. Şefkatli, "Ben de İdo'nun ayaklarını yıkarım. Ne olacak ki?" demişti. İdo Tatlıses de sevgilisinin açıklamasının üzerine, "Ben de yıkarım" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin bu açıklaması çok konuşulmuştu.

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ido tatlıses Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli

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