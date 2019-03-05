Yasemin Şefkatli: İdo ne derse o olur

İdo ile ilişkisine ikinci bir şans veren Yasemin şefkatli yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir lansmanda görüntülenen Yasemin Şefkatli’ye İdo Tatlıses’le ilişkisi soruldu.

Gayet mutlu olduklarını söyleyen Şefkatli, “İlişkide İdo’nun sözü geçer” ifadeleriyle şaşırttı.

Güzel model, bu ifadelerin ardından, “Ben bu durumdan gayet memnunum, böyle olmasını seviyorum” dedi.

İkiliden ne zaman bir evlilik geleceği sorusu üzerine, “İnşallah, bakalım. Şu an gayet güzel giden bir ilişkimiz var. Hayırlısı olsun” cevabıyla da “Evlilik mi geliyor?” sorularını akıllara getirdi.

