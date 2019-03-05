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Yasemin Şefkatli: İdo ne derse o olur

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli ilişkisi hakkında samimi açıklamalar yaptı. Şefkatli yeniden barıştığı sevgilisi için "İdo ne derse o olur" dedi.

İdo ile ilişkisine ikinci bir şans veren Yasemin şefkatli yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bir lansmanda görüntülenen Yasemin Şefkatli’ye İdo Tatlıses’le ilişkisi soruldu.

Gayet mutlu olduklarını söyleyen Şefkatli, “İlişkide İdo’nun sözü geçer” ifadeleriyle şaşırttı.

Güzel model, bu ifadelerin ardından, “Ben bu durumdan gayet memnunum, böyle olmasını seviyorum” dedi.

İkiliden ne zaman bir evlilik geleceği sorusu üzerine, “İnşallah, bakalım. Şu an gayet güzel giden bir ilişkimiz var. Hayırlısı olsun” cevabıyla da “Evlilik mi geliyor?” sorularını akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Şefkatli İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli

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