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Yasemin Yürük'ten iddialı hareketler! Takipçisinin yorumu kızdırdı

03.03.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Hepsi' ekibinin üyelerinden olan Yasemin Yürük müziği bıraktıktan sonra kendini spora verdi. Bu alanda uzmanlaşan ünlü isim yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Yürük bir takipçisinin "Ne kadar berbat göründüğünü söylemek istiyor" yorumuna tepki gösterdi.

Yasemin Yürük'ten iddialı hareketler! Takipçisinin yorumu kızdırdı

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyesi olarak tanınan Yasemin Yürük spor yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Ünlü isim yine iddialı hareketler yaptığı anlardan birini takipçileriyle paylaştı.

Yürük'ün takipçilerinden biri, bu gönderinin altına "Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin" diye yazdı. Bu yoruma sinirlenen Yürük ise, "Bu arada ben eğitmenim, eleştirirken daha akıllı ol" ifadelerini kullandı.

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MÜZİĞİ TAMAMEN BIRAKTI

Müziği tamamen bırakan Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor.

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Yürük, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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