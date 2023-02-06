MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasin Obuz'dan dikkat çeken deprem sözleri! 'Cahillere kulak asmayın'

Yasin Obuz'dan dikkat çeken deprem sözleri! 'Cahillere kulak asmayın'

06.02.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ve MasterChef Türkiye yarışmalarıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Yasin Obuz, Türkiye'nin Güney Doğu'sunda yaşanan deprem felaketi için takipçilerini uyardı.

Yasin Obuz'dan dikkat çeken deprem sözleri! 'Cahillere kulak asmayın'

Yürekleri yakan Kahramanmaraş deprem faciasına Survivor yıldızı Yasin Obuz da kayıtsız kalamadı.

''Çok çok geçmiş olsun hepimize. Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var'' diyen Yasin Obuz, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği için ise ''Komple teorileri uydurup duran cahillere kulak asmayın'' dedi.

Survivor Yasin Obuz'dan dikkat çeken deprem paylaşımı! 'Cahillere kulak asmayın'

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Adana'da yaşanan deprem felaketi sonrası yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verilerine göre
284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var.

Korkutan deprem paylaşımı! 'Rezidansın duvarları dökülmeye başladı' Korkutan deprem paylaşımı! 'Rezidansın duvarları dökülmeye başladı'
Maraş depremine isyan etti! 'Çok üzgün ve öfkeliyim!' Maraş depremine isyan etti! 'Çok üzgün ve öfkeliyim!'
Dikkat çeken deprem sözleri! 'Cahillere kulak asmayın' Dikkat çeken deprem sözleri! 'Cahillere kulak asmayın'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayarak paylaştı! "Ailelerimiz içeride sıkıştı"Ağlayarak paylaştı! "Ailelerimiz içeride sıkıştı"
Survivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlıkSurvivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlık
Vücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar verdiVücudunu saran süper mini elbisesiyle sere serpe pozlar verdi
Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuz sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4'lük deprem!

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

Son dakika: Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir binanın yıkım anı ortaya çıktı

1000 araç yolda kaldı! Sosyal medyadan yardım istediler, AFAD alarma geçti

1000 araç yolda kaldı! Sosyal medyadan yardım istediler, AFAD alarma geçti

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

İşte deprem bölgesinden gelen ilk fotoğraflar

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

Gaziantep depreminde korkutan çığlıklar! “Annem kaldı içerde”

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.