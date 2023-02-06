Yasin Obuz'dan dikkat çeken deprem sözleri! 'Cahillere kulak asmayın'

Yürekleri yakan Kahramanmaraş deprem faciasına Survivor yıldızı Yasin Obuz da kayıtsız kalamadı.

''Çok çok geçmiş olsun hepimize. Ülke olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var'' diyen Yasin Obuz, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği için ise ''Komple teorileri uydurup duran cahillere kulak asmayın'' dedi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Mersin ve Adana'da yaşanan deprem felaketi sonrası yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın verilerine göre

284 can kaybı, 2 bin 323 yaralı var.