Yasin Obuz kadın cinayetlerini dizilere bağladı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti... Ağzına geleni söyledi

Tüm Türkiye günlerdir İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetini konuşuyor. Katil Semih Çelik 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i boğazını keserek, Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i de kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletmişti. Cani, daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti.

Kan donduran bu olayın ardından ünlü isimlerden konuya dair tepkiler gelmeye başladı. Kadın cinayetlerine sessiz kalmayan isimlerden biri de Yasin Obuz oldu.

Obuz, kadın cinayetlerinin diziler yüzünden arttığını söyleyerek son dönemin popüler dizilerini suçladı.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin ismini biraz değiştirerek isyan eden Obuz; 'Kadına şiddet var, Kadına her türlü işkence ilk başta dizilerde dönüyor. Sürekli çarpık ilişkiler ve kadını küçük düşürme hep bu dizilerde. Eğitim yok, öğretim yok… Bilinçli yetişen birey yok. E bu diziyi izleyen genç napacak örnek alıyor ister istemez… Toplumun ahlakını bozan en büyük düşman seviyesiz dizilerdir.' diyerek sert çıktı.