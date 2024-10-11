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  4. Yasin Obuz kadın cinayetlerini dizilere bağladı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti... Ağzına geleni söyledi

Yasin Obuz kadın cinayetlerini dizilere bağladı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti... Ağzına geleni söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 14:17
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İstanbul’da 4 Ekim Cuma günü, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadın, Semih Çelik adlı erkek tarafından vahşice öldürüldü. Tüm Türkiye günlerdir bu cinayetleri konuşuyor. Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu olaylara sessiz kalmayan isimlerden biri de Yasin Obuz oldu. Obuz, bu cinayetlerin diziler yüzünden işlendiğini dile getirerek sert çıktı.

Yasin Obuz kadın cinayetlerini dizilere bağladı! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti... Ağzına geleni söyledi

Tüm Türkiye günlerdir İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetini konuşuyor. Katil Semih Çelik 4 Ekim Cuma günü Eyüpsultan'daki evinde Ayşenur Halil'i boğazını keserek, Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i de kafasını kesip vücudunu parçalara ayırarak vahşice katletmişti. Cani, daha sonra Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti.

Kan donduran bu olayın ardından ünlü isimlerden konuya dair tepkiler gelmeye başladı. Kadın cinayetlerine sessiz kalmayan isimlerden biri de Yasin Obuz oldu.

CİNAYET

Obuz, kadın cinayetlerinin diziler yüzünden arttığını söyleyerek son dönemin popüler dizilerini suçladı.

YASİN 2

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ...

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin ismini biraz değiştirerek isyan eden Obuz; 'Kadına şiddet var, Kadına her türlü işkence ilk başta dizilerde dönüyor. Sürekli çarpık ilişkiler ve kadını küçük düşürme hep bu dizilerde. Eğitim yok, öğretim yok… Bilinçli yetişen birey yok. E bu diziyi izleyen genç napacak örnek alıyor ister istemez… Toplumun ahlakını bozan en büyük düşman seviyesiz dizilerdir.' diyerek sert çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuz İkbal Uzuner Semih Çelik
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