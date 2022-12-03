Yaşına kimseyi inandıramıyor! 107 yaşındaki kadının görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi

Uzun yaşamın sırrı tüm dünyada merak konusu olmuştur. Özellikle yüzlerce yıl hayatta kalmayı başaran kişileri her daim ilgi konusudur. Tarihte şimdiye kadar yaşayan en yaşlı insan, 1997'de öldüğünde 122 yaşında olan Fransız Jeanne Louise Calment. Tanaka'nın ölümünden sonra şu an dünyanın en yaşlı yaşayan kişisi 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde rekortmen olmasa da 107 yaşındaki Haitili bir kadın dikkatleri çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

107 yaşında olduğuna inanmayanlar için kimliğini paylaşan Prequille, 18 Temmuz 1915 yılında dünyaya geldiğini gösterdi. Kimlikte kadının adının Lerosa Prequille olduğu ve Grand'Anse Praslin'de doğduğu da görülüyor.



