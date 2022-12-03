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Yaşına kimseyi inandıramıyor! 107 yaşındaki kadının görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi

03.12.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti’de yaşayan Lerosa Prequille isimli bir kadın 1915 yılında dünyaya geldi. Şu anda tam 107 yaşında olan kadının sağlıklı görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadının yaşına inanmazken paylaşılan kimlik kartının kurmaca olduğunu iddia etti.

Yaşına kimseyi inandıramıyor! 107 yaşındaki kadının görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi

Uzun yaşamın sırrı tüm dünyada merak konusu olmuştur. Özellikle yüzlerce yıl hayatta kalmayı başaran kişileri her daim ilgi konusudur. Tarihte şimdiye kadar yaşayan en yaşlı insan, 1997'de öldüğünde 122 yaşında olan Fransız Jeanne Louise Calment. Tanaka'nın ölümünden sonra şu an dünyanın en yaşlı yaşayan kişisi 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde rekortmen olmasa da 107 yaşındaki Haitili bir kadın dikkatleri çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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107 yaşında olduğuna inanmayanlar için kimliğini paylaşan Prequille, 18 Temmuz 1915 yılında dünyaya geldiğini gösterdi. Kimlikte kadının adının Lerosa Prequille olduğu ve Grand'Anse Praslin'de doğduğu da görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Haiti

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