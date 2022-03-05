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Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamının sırrını açıkladı: Seçim hakkını kullanmak

05.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan Violet Shipp, her yıl Kraliyet ailesinden kendisine doğum günü kartlarının geldiğini ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Bu hafta 107 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı.

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Uzun yaşamının sırrını açıkladı: Seçim hakkını kullanmak

Birinci Dünya Savaşı sırasında doğan Violet Shipp isimli bir kadın, bu hafta 107. yaşına girdi. Eski bir devlet memuru olan Shipp, Essex’teki bir bakım evinde yaşıyor ve oradaki çalışanlar ile arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisiyle yeni yaşını kutladı. Shipp, uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise seçim şansını kullanmanın kendisini daha genç ve sağlıklı hissettirdiğini iddia etti. Seçimlerin kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Shipp, hayattan zevk aldığını ve her daim mutluluğun peşinden gittiğini söyledi.

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“SADECE 70 YAŞINDA HİSSEDİYORUM”

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Ailesinin 5’i çocuğu olarak hayata gözlerini açtığını ifade eden Shipp, “Dün buradaki kızlara sadece 70 yaşında hissettiğimi söylüyordum. Limonata ve tatlı olan her şeyi seviyorum. Bence bu genç kalmama yardımcı oluyor. Bu hayatı ve yaşamayı seviyorum” dedi.

1915 yılında doğduğunu söyleyen Shipp, “40 yıldır evli olduğu merhum kocası Benjamin ile at yarışı tutkularının olduğunu anlattı. Batı Sussex’teki Fontwell Hipodromuna her hafta sonu gittiklerini anlatan Shipp, “Atlar üzerine bahse girmeyi seviyorum. Çok büyük ücretler değil ama bu durum bana eğlenceli geliyor. Tüm at yarışlarını, özellikle ulusal avı ve Cheltenham ve Grand National'daki toplantıları seviyorum” diye konuştu.

KRALİYET AİLESİ HER YIL KART GÖNDERİYOR

Kral V. George kralken Londra'da doğan Violet, Kraliçe'den 100., 105. ve 106. doğum günlerinde gönderilenlere ek olarak dördüncü doğum günü kartını aldı.Bakım evinin müdürü yardımcısı Alex Sandres ise Violet’in hem bölge sakinleri hem de personel için bir ilham kaynağı olduğunu açıkladı.

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Londra
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