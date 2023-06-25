Yaşları 16-17 olan 8 gencin bulunduğu otomobil takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 18 yaşından küçük 8 çocuk, bindiği otomobilde dehşeti yaşadı. Otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mersincik Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Yaşı 18'den küçük 8 kişi otomobille gezmeye çıktı. G.B. idaresindeki otomobil sokakta sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Çarpmanın ardından otomobil takla atarak durabildi. Araç içerisinde bulunan 8 kişiden sürücü G.B., Ö.D., N. isimli 3 erkek ile İ.A. ve T.K. isimli 2 kız yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soyadı öğrenilemeyen yabancı uyruklu N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralıların aileleri de olay yerine gelerek gözyaşları döktü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

