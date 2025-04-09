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Yaşlı adam davayı kazanmak için yapay zekayı kullandı! Hakim yaptığını görünce çılgına döndü! Mahkeme salonunda ortalık karıştı

New York'taki bir temyiz mahkemesi hakimi, kendisine gelen bir davada Jerome Dewald, kendi yarattığı yapay zeka destekli bir avukat kullandı. Yaşlı adamın bu numarası hakimi çılgına döndürdü. Mahkeme salonunda ortalık karıştı.

Yaşlı adam davayı kazanmak için yapay zekayı kullandı! Hakim yaptığını görünce çılgına döndü! Mahkeme salonunda ortalık karıştı
Jale Uslu

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi Temyiz Dairesi Birinci Yargı Bölümü'ndeki duruşmada, mahkemeden önceden aldığı izinle kaydettiği bir video sunumu aracılığıyla kendi savunmasını yapmaya çalışan Jerome Dewald isimli yaşlı adam hakimi çıldırttı.

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SAHTE KİŞİ ÇIKTI!

Video başladığında ekranda gerçek bir kişi olmayan genç ve gülümseyen bir erkek avatar belirdi. Yapay zeka ile oluşturulan bu sahte kişi, lüks bir sanal arka planda "Saygıdeğer mahkeme üyeleri" diyerek savunmaya başladı.

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Yargıç Sallie Manzanet-Daniels videoyu hemen durdurarak, "Bu davanın avukatı bu kişi mi?" diye sordu. Dewald'ın "Onu ben oluşturdum, gerçek değil" cevabıyla mahkeme salonunda gerginlik yarattı.

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Mahkeme, Dewald'ın yapay zeka yöntemini kullanmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Daha sonra yazılı bir özür mektubu yazan Dewald, mahkemeyi "yanlışlıkla yanılttığını" kabul etti ve "Niyetim asla aldatmak değildi, yalnızca daha etkili bir savunma sunmak istedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme hakim savunma
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