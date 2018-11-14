Yasmin Erbil: Babamın kötüleştiği ve...

Yasmin Erbil, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan babası Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtirken, zorlu süreçte yanlarında olanlara teşekkür etti.

Yasmin Erbil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dua eden, mesaj atan herkes çok sağolun. İnşallah gün geçtikçe babam iyi olacak. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkıp babamın neşesine kavuşmak ve sıkıca sarılmak en büyük isteğim. Kötü insanlar da böyle zamanlarda ortaya çıkıyor sanırım. Ama ben hep iyiliğe odaklanan bir insan oldum. Onları Allah'a havale ediyorum.

İyiyi çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Bana iyi dileklerini yazan herkesten Allah razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsem az. Babamın kötüleştiği ve en çaresiz kaldığım anda sizin mesajlarınız o kadar iyi geldi ki gecenin 2’sinde 4’ünde bile benimle beraber dua ettiniz.

Bu karşılık beklemeden verdiğiniz destek ve sevgi için size ne kadar teşekkür etsem az. Ve benimle hala dua etmeye devam ettiğiniz için daha da iyi olması için uzaktan da olsa bana güç verdiniz. Duanın gücünü sizinle bir kez daha görüyorum.”

