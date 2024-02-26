MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e rest çekti! "Ben söyleyeceğimi söyledim..."

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e rest çekti! "Ben söyleyeceğimi söyledim..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.02.2024 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay babası Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" diyen Yasmin Erbil, daha sonra babasının yanına giderek aralarındaki buzları eritmişti. Erbil, babasının özel hayatıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e rest çekti! "Ben söyleyeceğimi söyledim..."

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri. Ünlü isim son dönemde de babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Yasmin Erbil, son olarak Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili konuştu.

yasmin erbil

Geçtiğimiz ay Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" diyen Yasmin Erbil; daha sonra babasının yanına giderek 67'nci doğum gününü kutlayarak aralarındaki buzları eritmişti.

"BENİM BABAM İYİ BİR BABA"

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil, "Ben duygusal boşlukla alakalı olan şeyleri söylemiştim. Yoksa benim babam iyi bir baba ama bazı sorunları dile getirdim" ifadelerini kullandı.

yasmin erbil888

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Yasmin Erbil, daha sonra sözlerini söyle sürdürdü:

"Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, daha fazla bir şey diyemiyorum artık. Evlenmesini istemiyorum. Onun hayatı, ben diyeceğimi dedim."

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocam yatak odasında maske takıp...Kocam yatak odasında maske takıp...
Açık açık "Sevişiyor musun?" diye sordu! Yanıtı gündem olduAçık açık "Sevişiyor musun?" diye sordu! Yanıtı gündem oldu
Taraftar küfür etti mi? Tepki yağınca paylaştıTaraftar küfür etti mi? Tepki yağınca paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

Emekli maaş promosyonunda son gün 29 Şubat

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

Yıllar önce setteki tacizi anlattı! "Göğüslerimi elleyip..." Akıllara Çocuklar Duymasın'daki o isim geldi

Yıllar önce setteki tacizi anlattı! "Göğüslerimi elleyip..." Akıllara Çocuklar Duymasın'daki o isim geldi

Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’

Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’

Dubai'de gizlice evlendi! Balayında...

Dubai'de gizlice evlendi! Balayında...

Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... Gözündeki morluk dikkat çekti

Survivor'da gece yarısı kavgasında darp... Gözündeki morluk dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.