Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'e rest çekti! "Ben söyleyeceğimi söyledim..."

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri. Ünlü isim son dönemde de babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Yasmin Erbil, son olarak Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili konuştu.

Geçtiğimiz ay Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" diyen Yasmin Erbil; daha sonra babasının yanına giderek 67'nci doğum gününü kutlayarak aralarındaki buzları eritmişti.

"BENİM BABAM İYİ BİR BABA"

Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil, "Ben duygusal boşlukla alakalı olan şeyleri söylemiştim. Yoksa benim babam iyi bir baba ama bazı sorunları dile getirdim" ifadelerini kullandı.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Yasmin Erbil, daha sonra sözlerini söyle sürdürdü:

"Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, daha fazla bir şey diyemiyorum artık. Evlenmesini istemiyorum. Onun hayatı, ben diyeceğimi dedim."







