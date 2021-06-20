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  4. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'i savundu! "Her şeye inat..."

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'i savundu! "Her şeye inat..."

20.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın tecavüz suçlaması sonrası Mehmet Ali Erbil gündeme bomba gibi düşmüştü. Geri adım atılsa da konu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Erbil'in kızı Yasmin Erbil de konuya dair sessiz kalmadı.

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'i savundu! "Her şeye inat..."

Ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın Mehmet Ali Erbil hakkındaki “Tuğba Coşkun ile evliyken temizlikçi kadına tecavüz etti ve sonrasında boşandı” iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun bu açıklamaların ardından sessiz kalırken, Nergis Kumbasar da "Araya giren yanlış kişiler ve birtakım yanlış anlaşılmalar olmuş ve dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemişlerdir. Biz Seda'yı çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever" demişti.

Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! &quot;İftira değil yanlış açıklama&quot;Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi! "İftira değil yanlış açıklama"

Erbil ve Sayan ise karşılıklı geri adım atmış ve konunun üstünü kapatmıştı. Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ise babasının Babalar Günü'nü kutlarken bu konuya dair bir mesaj verdi.

Yasmin Erbil paylaştığı fotoğrafa şunları yazdı:

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"İyi ki varsın babam her gün senin günün. Her şeye inat sen çok iyi bir insansın bunu seni tanıyan herkes bilir ve neyin ne olduğunu da bilir. Ben hep buradayım."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan Yasmin Erbil
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
var yada yok dememiş.yanındayım demiş. düşündürücü

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