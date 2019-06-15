Yasmin Erbil'den dekolte şov!

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, iddialı fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Sunuculuk yapmaya başlayan Yasmin Erbil, program çekimlerden bir kareyi sosyal medya hesabında yayınladı.

Derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken Erbil'in fotoğrafına anne Nergis Kumbasar'dan da beğeni geldi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Erbil Ramazan ayında paylaştığı bikinili pozunun eleştirilmesine yanıt olarak "Aşkım malum hava 30 derece" diyerek cevap vermişti. Daha sonra ise pozlarına devam eden Erbil yine eleştirilere şu sözlerle noktayı koymuştu:

"Çok üzgünüm gerçekten. Ama benim de havuza, denize girerken bikini mayo giymem gerekiyor. Her insan gibi."



