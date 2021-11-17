Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, güzelliğiyle akılları baştan alıyor. Erbil, Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Yasmin Erbil, hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Erbil, iddialı pozlarıyla magazin basının en çok konuşulan isimlerinden biri.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nden mezun olan Erbil, anne babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi. Şimdilerde bir oyunculuk ajansıyla çalışıyor.



