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Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!

17.11.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel fenomenin yatak odası pozuna beğeni yağdı.

Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, güzelliğiyle akılları baştan alıyor. Erbil, Instagram hesabından paylaştığı yatak odası pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!

Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Yasmin Erbil, hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!

Erbil, iddialı pozlarıyla magazin basının en çok konuşulan isimlerinden biri.

Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nden mezun olan Erbil, anne babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi. Şimdilerde bir oyunculuk ajansıyla çalışıyor.

Yasmin Erbil durmak bilmiyor! Yine yatak odasından paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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