Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etti! Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel fenomenin pozuna, babası Mehmet Ali Erbil'den de kalp ve alev emojisi geldi.

İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil'in, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babası gibi bir erkekle evlenmek istemediği itirafıyla çok konuşulmuştu.

Yasmin Erbil, ağır başlı bir erkekle evlenmek istediğini dile getirmişti.





