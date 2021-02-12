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Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla beğeni topladı

12.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla beğeni topladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Memet Özer ile Mutfakta programına konuk oldu. Yasmin Erbil Instagram'da elbisesiyle beğeni topladı.

Evinde düşüp yaralanmasının ardından gördüğü tedavilere evinde devam edilen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar bulunmaya ediyor.

Yasmin Erbil son olarak da Memet Özer ile Mutfakta programına konuk oldu. Program için dekolteli bir elbise tercih eden Erbil o anlarını sosyal medyadan da paylaştı. Yasmin Erbil'in güzelliğine beğeni yağdı.

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Nergis Kumbasar'da kızının fotoğraflarından birini paylaşarak "Benim bebeğim" notunu düştü.

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Mehmet Ali Erbil kısa süre önce kızının pozlarını paylaşırken dekoltesine sansür uygulamasıyla olay olmuştu. Ancak Erbil'in küçük kızı babasının bu sansürünü umursamıyor gibi görünüyor.

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desene mehmet özer yemeğin malzeme ölçüsünü karıştırmıştır...

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