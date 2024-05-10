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Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ın kucağında poz verdi! O paylaşım çok konuşuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 10:29
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Yarışma sırasında sevgilisinin en büyük destekçisi olan Erbil, sosyal medya paylaşımlarında da Poyraz'a sık sık yer vermişti. Yiğit Poyraz'ın yarışmadan elenmesiyle kavuşan ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Erbil'in sevgilisinin kucağında verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ın kucağında poz verdi! O paylaşım çok konuşuldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, gönlünü Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Yiğit Poyraz'a kaptırdı.

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İkili, özellikle Yiğit Poyraz'ın Survivor'da hırsızlık yapması ve Mehmet Ali Erbil'in konuyla ilgili açıklamalarıyla uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı.

Yarışma nedeniyle bir süre ayrı kalan ünlü çift, Yiğit Poyraz'ın Survivor'dan elenmesiyle kavuştu.

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PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Aşklarına tam gaz devam eden ikili, romantik pozlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ikiliden çok konuşulan bir paylaşım daha geldi.

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın kucağında verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Pozu kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Vitrin


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