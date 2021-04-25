Yasmin Erbil straplez büstiyeriyle poz verdi

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medyayı yıktı geçti.

Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Erbil, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine oturmayı başarıyor. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, peş peşe paylaştığı cesur pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

Yasmin'in iddialı pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni yağdı. Nergis Kumbasar da kızının dekolteli pozlarına "Çok yakışmış güzelliğime" yorumunu yaptı.



