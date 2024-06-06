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Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz Bodrum'da tatilde! Denizde aşka geldiler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.06.2024 07:10
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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, Survivor All Star'dan dönen sevgilisi Yiğit Poyraz ile tatile çıktı. İkilinin denizde aşka geldiği anlar gündem oldu.

Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz Bodrum'da tatilde! Denizde aşka geldiler

Survivor All Star'da bu sene çok konuşulan isimler arasında yer alan Yiğit Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil'e kavuştu.

Sevilen çift, sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlarını yayınlıyor.

Hem kendi hem de babasının özel hayatıyla gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, sevgilisiyle tatile gitti.

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Yasmin Erbil, 2 ay önce Survivor’dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz’la Bodrum tatilinde denizde aşka geldi. Sevgilisini bir an olsun bırakmayan Erbil ve Yiğit Poyraz'ın romantik anlarını Aramızda Kalmasın kamerası yakaladı.

BABASI REST ÇEKMİŞTİ

Yasmin Erbil, sevgilisi adadayken babasıyla ters düşmüştü. Mehmet Ali Erbil Poyraz hakkında: 'Hırsız damat istemem' demişti. Bunun üzerine ünlü güzel sevgilisini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.


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Yasmin Erbil
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