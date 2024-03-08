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Yasmin ve Poyraz kavuştu! Aşk konuşması sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 12:31
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Survivor All Star'ın her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Yarışmanın son bölümüne iletişim ödülü damga vurdu. Mavi takımın kazandığı iletişim ödülünde Poyraz ve kız arkadaşı Yasmin Erbil'in telefon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Survivor All Star 2024 yarışmasında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Yarışmanın son bölümünde yine bir iletişim oyunu oynandı.

Sevdikleriyle telefon görüşmesi yapmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. İletişim oyununu kazanan taraf Mavi takım oldu. Yarışmacılar sonunda telefon görüşmelerini gerçekleştirdiler.

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KONUŞMALARI İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Her yarışmacının görüşmesi yayınlanırken, yarışmanın popüler isimlerinden Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'le görüşmesi izleyenleri gülümsetti.

Yasmin'in telefonu açar açmaz Poyraz'a tavsiyeler vermesi gözden kaçmazken, Poyraz'ın her şeye tamam demesi ise dikkatleri üzerine çekti.

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"BU NASIL HANIMCILIK"

Söz konusu telefon konuşmasıyla ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

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İkilinin konuşmasıyla ilgili sosyal medyada "Bu nasıl hanımcılık?" ,"Hanımcılık seviyesi arşa çıktı", "Oğlak burcu yakışıklı hanımcı kaliteli ve üstün zekalı var bir hayalimiz", "Tadı tuzu yok ama insanın canı çekiyor" gibi yorumlar yapıldı.

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Yasmin Erbil ele
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