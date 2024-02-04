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Yatırımlarını gayrimenkule yapıyorlardı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti reklamdan öyle bir para kazandı ki...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti kazançlarıyla gündem olmaya devam ediyor. TV8'den Umut Ünver'in haberine göre Fahriye ve Burak Özçivit çifti rekor kıran bir reklam anlaşması imzaladı.

Yatırımlarını gayrimenkule yapıyorlardı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti reklamdan öyle bir para kazandı ki...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti özel hayatları kadar yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da gündeme geliyor.

Özellikle yurt dışında geniş bir hayran kitlesi olan çiftten Özçivit sık sık kadınlarla para karşılığında yemekli buluşmalar yapıyor.

Son olarak ikili yine kazançlarıyla gündeme geldi. TV8'den Umut Ünver'in haberine göre Fahriye ve Burak çifti rekor kıran bir reklam anlaşması imzaladı.

Ekran Alıntısı

Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam eden Burak Özçivit ve eşi mobilya markasının reklamı için 2 senelik anlaşma imzaladı. Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL'ymiş!

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Beş ay içinde ikinci villalarını aldıkları söylenen ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödedikleri öğrenilen çift ağızları açık bırakmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit evcen
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