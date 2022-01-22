Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yavru kedilere sahip çıkan tavuk, sahibini duygulandırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Yavru kedilere sahip çıkan tavuk, sahibini duygulandırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

22.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Korolyov kentinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kümes sahibi olan bir adam kuluçkaya yatan tavuğunda bir gariplik olduğunu fark edince bu anları kameraya çekmeye karar verdi. Kuluçkaya yatan tavuğun kanatlarını sıkıca kapattığını gören kümes sahibi, tüylerini araladığında yavru kedilerle karşılaştı ve gözyaşlarını tutamadı.

Yavru kedilere sahip çıkan tavuk, sahibini duygulandırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Rusya’nın Korolyov kentinde yaşanan olay herkesi duygulandırdı. Kümes sahibi sabah erken saatlerde tavuğunu kontrol etmek için yanlarına gitti. Ancak içeri girer girmez bir gariplik olduğunu anladı. Kuluçkaya yatan tavuğun kanatlarını açmadığını görünce hastalandığını düşündü ancak gerçek çok farklıydı.

İzleyenlerin gözleri doldu! Annesinin doğum günü sürprizi yaptığı çocuğun videosu sosyal medyada popüler olduİzleyenlerin gözleri doldu! Annesinin doğum günü sürprizi yaptığı çocuğun videosu sosyal medyada popüler oldu

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

1

Kümes sahibi tavuğun sağlık durumundan endişelendiği için kanatlarını uzun çabalar sonucunda kaldırmayı başardı. Fakat civcivlerin olması gereken yerde yavru kediler vardı. Adam karşılaştığı durum karşısında duygusal anlar yaşadı.

Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”Hindistan’da yeni doğan buzağı şaşkınlık yarattı! “İlahi bir mucize”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdilerBilim insanları araştırdı! Dünya’nın sonu için tarih verdiler
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmediCaminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz verdi! "Güvenlik beni..."

Mağazada eteğini kaldırıp çıplak poz verdi! "Güvenlik beni..."

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Pozlarıyla milyoner oldu

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Pozlarıyla milyoner oldu

Bikinili baristaymış! En ilginç teklifi itiraf etti

Bikinili baristaymış! En ilginç teklifi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

İzleyenlerin gözleri doldu! Bakışları sosyal medyanın gündeminde

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Gerçek kimliğini öğrenince öyle bir şey yaptı ki...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! İşte 2022 tahminleri...

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Sosyal medyanın fenomenleri! Yeni istekleri herkesi şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.