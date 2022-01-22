Yavru kedilere sahip çıkan tavuk, sahibini duygulandırdı! O anlar sosyal medyada viral oldu

Rusya’nın Korolyov kentinde yaşanan olay herkesi duygulandırdı. Kümes sahibi sabah erken saatlerde tavuğunu kontrol etmek için yanlarına gitti. Ancak içeri girer girmez bir gariplik olduğunu anladı. Kuluçkaya yatan tavuğun kanatlarını açmadığını görünce hastalandığını düşündü ancak gerçek çok farklıydı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Kümes sahibi tavuğun sağlık durumundan endişelendiği için kanatlarını uzun çabalar sonucunda kaldırmayı başardı. Fakat civcivlerin olması gereken yerde yavru kediler vardı. Adam karşılaştığı durum karşısında duygusal anlar yaşadı.



