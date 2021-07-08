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  4. Yaylada yalnız yaşayan ‘Robinson Nine’ belgeseline İtalya’dan ödül geldi

Yaylada yalnız yaşayan ‘Robinson Nine’ belgeseline İtalya’dan ödül geldi

08.07.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne geri dönmeyen Fadime Kayacı, 37 yıldır Karaısrak Yaylası’nda yaz-kış tel başına yaşıyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde hayatını bir başına sürdüren Kayacı yöre halkı tarafından ‘Robinson Nine’ lakabıyla tanınıyor. 87 yaşındaki Fadime Kayacı’nın hayatı belgesel oldu. 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı belgesel, İtalya'da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali'nde 600 eser arasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Yaylada yalnız yaşayan ‘Robinson Nine’ belgeseline İtalya’dan ödül geldi

Tonya’nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası’nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı’nın hayatı yaşadığı trajik bir olayla değişti. 1984 yılında kendisini ziyaret etmeye yaylaya gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı’nın sara nöbeti geçirerek ölmesi Fadime Nine’yi derinden etkiledi. O tarihten sonra yakınlarının tüm ısrarlarına rağmen bir daha köyüne dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson Nine' olarak bilinen Fadime Kayacı’nın, hayatı belgesele de konu oldu.

İTALYA’DAN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ GELDİ

KAPAK

Yönetmen Orhan Tekeoğlu ve yapımcı eşi Nurhan Tekeoğlu, Fadime Kayacı'nın hayatının belgesele taşıdı. Tekeoğlu çiftinin yaklaşık 1 ayda çekimlerini yaptığı belgeselde, Kayacı, kamera karşına geçti, yayladaki zorlu yaşamı ve hayat mücadelesi anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 'Fatma Kayacı'nın Bilinmeyen Hikayesi' adlı belgesel İtalya’da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Jüri Fadime Kayacı için "Kahramanın radikal ve aşırı yaşam seçimi, hassas, şiirsel ve asla retorik olmayan bir şekilde anlatılıyor. Belgeselin sonunda hepimiz kahramanın tarafına geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Trabzon
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