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Yaz aylarında böbrek yetmezliği riskine dikkat!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 05.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız, 'Yüksek hava sıcaklıklarının sıvı kayıplarını arttırması, böbrek sağlığınızın bozulmasına neden olabilir' dedi.

Yaz aylarında böbrek yetmezliği riskine dikkat!

Böbreklerimiz, kanı süzmenin yanında; kan üretiminin sağlanması, sıvı-elektrolit dengesi ve kan basıncının düzenlenmesi gibi çok önemli görevler yapmaktadır. Böbreklerimizden, dakikada yaklaşık 1,2 litre kan geçer. Yani, kalbin pompaladığı kanın 1/5’i böbreklerden geçer ve böbreklerde günde yaklaşık 150-180 litre sıvı süzülür ve bu süzülen sıvının 1.5 litresi idrar olarak atılır. Ayrıca terleme ve solunumla birlikte hissedemediğimiz yaklaşık 0,5-1 litre sıvı kaybederiz.Bunları da hesaba kattığımızda günde idrarla birlikte ortalama 2-2,5 litre sıvı kaybederiz. Bu nedenle günlük en az bu miktara denk gelen miktarda sıvı almalıyız.

YAZ AYLARINDA BOL SU İÇİN

Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda artan terlemeye bağlı hissedilmeyen sıvı kayıplarının artması, özellikle bu gibi zorlu şartlara uyum zorluğu olan yaşlılar, böbrek hastalığı olanlar veya böbrek nakli olanlar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu hastalarda böbreklerin susuz kalması çok risklidir ve böbrek yetersizliğine yol açabilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıcak havalarda oluşabilecek sıvı kayıplarına karşı çok hassas olan, 60 yaş üzerindeki kişiler ve böbrek hastalarının yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmaları ve yeterli sıvı alımı konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Yaz aylarında artan sıvı açığının, yerine konması için yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. Bunun yanı sıra; idrar sökücü özelliklerinden dolayı fazla çay tüketimi ve sıvı açığını arttıracağı için kola gibi şekerli içeceklerin tüketimi de uygun değildir.

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Anahtar Kelimeler:
böbrek yetmezliği Su

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