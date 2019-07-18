Yaz gribinden korunmak için bunlara dikkat! İşte 10 altın kural

Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde ve havalandırma sistemlerinde çoğalarak yayılır. Bu cihazların içinden geçen su zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile kendini gösterir. Günler içinde kişi yavaş yavaş hastalanmaya başlar. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

Yaz gribi, sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde ve havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde ortaya çıkmaktadır.

YAZ GRİBİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN

Dengeli beslenin, Diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun, Bu dönemde diyet yapmayın, Bol su ve sıvı tüketin, Çok soğuk/buzlu su vb. içecekler tüketmeyin, Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin, Uyku ve istirahate dikkat edin, Güneşin altında fazla kalmayın, Vücut direncini artırmak için spor yapmayı ihmal etmeyin, Şikayetler arttığı takdirde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun.

KLİMAYI ARA ARA KAPATIN, SONRA TEKRAR AÇIN

Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır.

ŞİKAYETLER CİDDİYE ALINMALI

Ateşle seyreden bu tip yaz gribi veya enfeksiyonlarının belirtileri, bazen sessizce oluşan ve her zaman klasik şekilde görülemeyen zatürree (pnömoni), bronşit ve diğer virüs enfeksiyonları ile karıştırılabilir. Bu nedenle yaz mevsimindeki ishal vakalarının altında herhangi bir bakteri veya amip gibi bir etken olup olmadığı, diğer ateşli soğuk algınlığı gibi durumlarda da başka bir virüs veya enfeksiyonun varlığının bulunup bulunmadığı ayırıcı tanı yönünden araştırılmalıdır.

