Yaz konserleri için geri sayım başladı

Bu yaz da sevilen sanatçıların en güzel performanslarını sergileyeceği “Kerki Solfej Yaz Konserleri” temmuz ayı itibariyle Egelileri müziğe doyuracak.

Aşılanmanın artmasıyla birlikte normalleşmeye biraz daha yaklaşırken konser gibi tedbirlerin maksimum düzeyde gerçekleştirildiği organizasyonlar da başlıyor. Yılın en heyecanla beklenen zamanı olan konserler, birbirinden güzel isimleri yine sevenleriyle buluşturuyor.

Kenan Doğulu, Sertab Erener, Mabel Matiz, Erol Evgin, Candan Erçetin, Funda Arar, Ferhat Göçer, Zülfü Livaneli, Yıldız Tilbe, Duman, Cem Adrian, Karsu, Mor ve Ötesi, Evgeny Grinko, Doğu Demirkol, Ayta Sözeri, Buray, Levent Yüksel, Tuğba Yurt, Gazapizm ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi Türk müziğinin sevilen sanatçıları bu yaz Kerki Solfej’in Yaz Konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

TEMMUZ AYI İTİBARİYLE EGE'DELER!

Sanatçılar Temmuz ayı itibariyle sezon boyunca Bodrum Antik Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, Marmaris Amfi Tiyatro, Datça Açıkhava Tiyatrosu, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Alanya Açıkhava Tiyatrosu, Antalya Açıkhava’da hayranlarına seslenecek.



