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  4. YAZ ŞARKISI 4. BÖLÜM İZLE! Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? 3. bölüm özeti ve 30 Temmuz Fox TV yayın akışı

YAZ ŞARKISI 4. BÖLÜM İZLE! Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? 3. bölüm özeti ve 30 Temmuz Fox TV yayın akışı

30.07.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz Şarkısı 3. bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz ay yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümden itibaren büyük ilgi gördü. Pazar akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümü de oldukça merak edildi. Peki, Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? İşte Yaz Şarkısı 4. bölüm ekranı ile 3. bölüm özeti ve 30 Temmuz Fox TV yayın akışı...

Yaz Şarkısı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kemal ve Yaz'ın hikayesinin anlatıldığı Yaz Şarkısı 4. bölüm ile ekrana gelecek. Kullanıcılar Yaz Şarkısı 3. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı ekranını araştırıyor. İşte detaylar...

YAZ ŞARKISI 4. BÖLÜM İZLE!

Kemal, Aslı’nın planı sayesinde Yaz’ın gözünden düşmüştür. Yaz kendini kullanılmış, kandırılmış hissederken ona destek olan tek kişi Murat’tır. Kemal’in kendisini Yaz’a anlatma hamlelerinin hiçbiri başarılı olamayınca zor kullanmak durumunda kalır. Onun bu hamlesi Emine’ye de kızının kendisini bırakıp kaçtığını düşündürecek ve ortalık iyice karışacaktır. Emine kararını vermiştir. İstanbul’daki evi kapatıp kızını alıp Rize’ye gidecektir. Fakat Yaz, Kemal’le ve şirketle ilgili gerçekleri öğrenince bir şeyler yapması gerektiğine karar verir. Her başı sıkıştığında olduğu gibi yine Murat’ın fikriyle birtakım hayalleri gerçeğe dönüştürür.

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YAZ ŞARKISI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Neriman’ın Murat’ın annesi olduğu gerçeği ortaya çıkınca işler iyice karışır. Neriman, ben bu kızı gelin olarak kabul etmiyorum derken; Emine olup biteni anlama derdindedir. Ortamı yumuşatmak için kendince yöntemini devreye sokmasıyla başını derde sokması bir olur. Murat daha şimdiden aşkı ve annesi arasında sıkışıp kalmıştır. O bu durumu çözmeye çalışırken Kemal de boş durmamış, Yaz’ı etkileyecek onu rahatlatacak bir sürpriz planlamıştır.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Kısmet
16.00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
00:00 Ruhun Duymaz
02:45 Yasak Elma
04:45 Aşk Yeniden
05:45 Her Yerde Sen

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