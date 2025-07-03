Yaz tatilinde çocukları mutlu edecek tarif önerileri

Yaz tatili çocuklar için bolca oyun, bolca eğlence ve bolca enerji demek! Peki evde geçirdikleri sürelerde ya da yemek saatlerinde onları eğlendirmek mümkün mü? Hemen aşağıdaki çocuk yemekleri ile mümkün.

Yaz tatilinin tadını çocuğunuzda birlikte eğlenerek ve afiyetle doyarak çıkarmak üzere sizi hemen aşağıdaki tariflerle baş başa bırakalım.

BULUT PANKEK TARİFİ

Çocukların güne neşeyle başlamasını sağlayacak nefis bir kahvaltılık önerisiyle başlıyoruz. Puf puf kabaran, bulut gibi yumuşacık olan bu pankekler ile çocuklar kahvaltıya asla hayır demiyor, hemen kahvaltı sofrasındaki yerlerine geçiyorlar. Yanına da bol bol sevdiği mevsim meyvelerinden koymayı unutmayın.

Tarifi için: Bulut pankek tarifi

SÜT DİLİMİ TARİFİ

Çocukların genelde market raflarında görür görmez istediği, her gün yese bıkmadığı lezzetlerden birine dönüşen süt dilimlerini evde hazırlamak mümkün. Hem de bu tarif sayesinde düşündüğünüzden de kolay bir şekilde. Detaylar için sizi hemen aşağıya doğru alalım.

Tarifi için: Süt dilimi tarifi

AYICIKLI KURABİYE TARİFİ

Şimdi de şekliyle çocukların kalbini çalacak bir tarif hazırlamak üzere mutfaktayız. Bu kurabiyelere şekil vermek için kalıp kullanmanıza, özel yetenekleriniz olmasına da gerek yok üstelik. Öyle kolayca oluyor ki bir kez deneyince siz de çok sevecek ve kurabiyeleri bundan sonra hep böyle hazırlamak isteyeceksiniz.

Tarifi için: Ayıcıklı kurabiye tarifi

EV USULÜ PİZZA TARİFİ

Gün içinde acıktıkları ya da öğle ya da akşam yemeği için "pizza, pizza" diye tutturdukları zamanlarda ise aklınıza hemen bu tarif gelsin. Evde yapacağınız için çok daha gönül rahatlığıyla çocuğunuzla paylaşabilir, üzerindeki malzemeleri de onun damak tadına uygun olacak şekilde kolayca çeşitlendirebilirsiniz. Dilerseniz bu aşamalarda mutfakta pizzayı birlikte yaparak da eğlenebilirsiniz.

Tarifi için: Ev usulü pizza tarifi

KÖFTELİ MAKARNA TARİFİ

Çocukların en az pizza kadar çok sevdiği başka bir yemek de köfteli makarna hepimizin bildiği gibi. İşte şimdi bu nefis ikiliyi en güzel şekilde hazırlama zamanı. Köfteleri de tam damak tatlarına uygun olarak baharat dengesi yerinde, top top hazırlıyoruz ve iştahla yemelerini izliyoruz. Buyursunlar...

Tarifi için: Köfteli makarna tarifi

KÜLAH KEK TARİFİ

Şimdi de çocuklar için eğlenceli tatlılar hazırlama zamanı! Klasik keklere burun kıvıran çocukları görüntüsüyle ikna edecek kadar eğlenceli bir kek o. Bu lezzet dolu külahları hazırlarken de yine çocuklarınızdan destek alarak mutfakta eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Olur da bir kutlama, ev daveti, doğum günü kutlamanız varsa o özel günlerde de menülerinize bu sevimli ve şık lezzetleri mutlaka ekleyin deriz. Tüm çocuklar ona bayılıyor.

Tarifi için: Külah kek tarifi

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TARİFİ

Çocuklara meyve yedirmenin en kolay yollarından biri sütlü tatlılardan geçiyor, o sütlü tatlılar arasında en sevilenlerden biri ise magnolia oluyor. Dilerseniz siz, çilekle hazırlanan bu tarifin içinde kullanacağınız meyveyi çocuğunuzun damak tadına göre kolayca çeşitlendirebilirsiniz de.

Tarifi için: Çilekli magnolia tarifi

MEYBUZ TARİFİ

Tabii ki dondurmasız olmaz! Yaz sıcaklarında çocukların en çok ilgi duyduğu lezzetlerin başında onlar geliyor! Genelde dışarıdan hazır paketler halinde alınan meybuzları, evde, gerçek meyvelerle hazırlamak da size düşen oluyor. Böylesi çok daha renkli, çok daha lezzetli.

Tarifi için: Meybuz tarifi

AFİYET OLSUN!