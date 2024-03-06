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Yazar Eylem Tok ve oğlu için karar alındı: Türkiye'ye dönmeden peşlerine düşüldü! Ahlak dersi verdiği konuşması gündem oldu

06.03.2024 10:25
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İstanbul'da karıştığı kazada bir kişinin ölümüne yol açan Timur Cihantimur'u yazar annesi Eylem Tok'un Mısır'a kaçırması sonrası Türkiye yaşanacak gelişmelere gözünü çevirdi. İYİ Parti, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun anımsatıp konuyu iki bakanlığın gündemine getirdi. Anne Tok ve oğlu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından önemli bir karar geldi! Türkiye'ye döneceklerini söyleyen Eylem Tok'un 'ahlak' üzerine çektiği nutuk da gündemde...

Yazar Eylem Tok ve oğlu için karar alındı: Türkiye'ye dönmeden peşlerine düşüldü! Ahlak dersi verdiği konuşması gündem oldu

Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı, Kemerburgaz'daki kazada yaşamını yitirdi. Kazaya ünlü yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un yol açtığı ortaya çıkarken ailenin kazadan kısa süre sonra Mısır'a kaçması tepki çekti. Anne Tok ilk açıklamasında Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacaklarını belirtti. İYİ Parti konuyu iki bakanlığın gündemine getirdi. Son olarak anne oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Yazar Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız Yazar Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız
Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı! Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNU HATIRLATTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Adalet ve İçişleri bakanlıklarına soru önergesi verdi. Önergeyi sosyal medya hesabından paylaşan Zorlu, "1 Mart günü İstanbul’da ehliyetsiz bir sürücü masum bir insanın canına kıydı. Bir evlat babasız kaldı! Çarpan sürücü çocuk, annesi tarafından Mısır’a kaçırıldı. Hatırlayın bir süre önce de Somali Cumhurbaşkanının oğlu kaçmayı başarmıştı" ifadelerini kullandı.

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"NEDEN ENGEL OLUNAMADI?"

Zorlu, "İktidar adalet düzenini sarsan bu gelişmeler hakkında derhal yanıt verilmelidir" derken şu soruları sordu:
"Kaçan şahsın yurtdışına kaçmasına nasıl ve neden engel olunamamıştır? Türkiye'ye getirilmesi için hangi adımlar atılmıştır, girişimler yapılmıştır?"

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HAKKINDA KARAR ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca anne ve oğlunun ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkardı.

OĞLUNU KAÇIRAN ANNEDEN 'AHLAK' NASİHATLERİ

Yazar Eylem Tok'un bir serginin açılışında yaptığı konuşmada ahlaktan dem vururken "Ahlaklı yapılan bir düşünce ürünü, kendinden öncesinin anlamlı sorumluluğunu taşıdığı sürece saygınlık kazanır. Kurşunlanarak, bombalanarak, yakılarak, dövülerek öldürülen yazarlar, sanatçılar iyi insanlardı. Ülkesini terk etmek zorunda kalan aydınlar iyi insanlardı. Onların savaşı kendileri için değildi sadece; katillerinin, düşmanlarının iyi bir yaşama sahip olması da dertleriydi. Ve şimdi bizler sorumluyuz. Tüm dünyanın iyiliği için savaşmış bu insanların mirası bize emanet. İşte bu yüzden birbirimizin gölgesiyiz" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNA 27 BİN LİRA CEZA

Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölmesine yol açtıktan sonra Türkiye'den kaçmıştı. Mohamud önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, ardından cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur Cihantimur (17) yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

MISIR'A KAÇTILAR

Kazadan sonra Timur Cihantimur'un annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tok oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantimur'u da alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi.

AÇIKLAMA YAPTI

Yazar Eylem Tok dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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