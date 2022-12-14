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Yetenekli eş anlamlısı nedir? Yetenekli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı ve bu duruma bağlı olarak da çeşitli eş anlamlı kelimeleri vardır. Bunun yanı sıra tek anlamı olmasına rağmen birden fazla eş anlamı olabilen kelimeler de bulunabilir. Eş anlamlıların bu kadar çeşitli olması dilimizin de zenginliğinin bir göstergesidir. Yetenekli kelimesi de ek alarak sıfatlaşmış ve birden fazla eş anlamlı karşılığı olan bir kelimedir. Peki, yetenekli kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Yetenekli eş anlamlısı nedir? Yetenekli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetenekli, Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yetenek" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle sıfat görevi kazanan yetenekli kelimesi genel anlam itibarıyla yeteneği olan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Türk Dil Kurumuna göre de bir tane anlamı bulunan yetenekli kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Yeteneği olan, kabiliyetli, istidatlı
Yetenek eş anlamlısı nedir? Yetenek eş anlamlısı nedir?

Yetenekli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yetenekli eş anlamlısı olan kelimeler çeşitlilik gösterir. Tek bir anlamı olan bu kelime yetenek kelimesine ek alarak sıfat görevi kazanmış bir kelimedir. Yeteneği olan, istidatlı, kabiliyetli becerikli gibi anlamları karşılar. Yetenekli eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Mahir
  • Kabiliyetli
  • İstidatlı

Yetenekli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, cümle içinde yetenekli kelimesi yerine kullanılabilen kelimelerdir.

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Yeteneklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu yöntem sayesinde kelimenin yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelimeyi doğru tespit edebilmek de mümkün olabilir. Yeteneklinin eş anlamlısı olan kelimeler ve yetenekli kelimesi kullanılarak kurulmuş olan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • O kadar kabiliyetli bir kız ki elinden gelmeyen hiçbir iş olmadığını söyleyebilirim.
  • Bazı insanların bazı konularda yetenekli olmaması kabul edilebilir bir durumdur.
  • Senin resim konusunda bu kadar istidatlı olduğundan bugüne dek haberim olmamıştır.
  • Her insan bir şeylere yetenekli olarak doğar ama bu yetenekleri keşfetmesi zamanla olabilecek bir şeydir.
  • Bir çocuğun hangi konularda kabiliyetli olduğunu anlamak için onu takip etmek ailesinin görevidir.
  • Annem örgü örmek konusunda çok mahirdi ama ben bir türlü öğrenemedim.
  • Aslında futbolda çok yeteneklisin ama bunun farkında bile değilsin.
  • Sen de dayın gibi el işlerinde mahir biri olacaksın.
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