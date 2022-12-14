Yetenekli eş anlamlısı nedir? Yetenekli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yetenekli, Türkçe kökenli bir kelimedir. "Yetenek" kelimesine eklenen "+lI" ekiyle sıfat görevi kazanan yetenekli kelimesi genel anlam itibarıyla yeteneği olan kişiler için kullanılan bir sıfattır. Türk Dil Kurumuna göre de bir tane anlamı bulunan yetenekli kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Yeteneği olan, kabiliyetli, istidatlı

Yetenekli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yetenekli eş anlamlısı olan kelimeler çeşitlilik gösterir. Tek bir anlamı olan bu kelime yetenek kelimesine ek alarak sıfat görevi kazanmış bir kelimedir. Yeteneği olan, istidatlı, kabiliyetli becerikli gibi anlamları karşılar. Yetenekli eş anlamlısı olan kelimeler:

Mahir

Kabiliyetli

İstidatlı

Yetenekli kelimesinin eş anlamı olan kelimeler, cümle içinde yetenekli kelimesi yerine kullanılabilen kelimelerdir.

Yeteneklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelimelerin anlamlarını pekiştirmek için en iyi yöntemlerden biri de kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu yöntem sayesinde kelimenin yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelimeyi doğru tespit edebilmek de mümkün olabilir. Yeteneklinin eş anlamlısı olan kelimeler ve yetenekli kelimesi kullanılarak kurulmuş olan bazı örnek cümleler şunlardır: