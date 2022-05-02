Yazın açık havadaki akşam yemeklerinizin zevkini arttıracak renkli ve şık yemek takımı çeşitleri

Havaların ısınmasıyla birçok insan vaktini sahil, park ve bahçelerde geçirmeye başlıyor. Hatta bu güzel havaları fırsat bilenler yemek organizasyonlarını ve kutlamaları da dışarıya taşıyor. Özellikle sıcak yaz akşamlarında açık havada yenen yemeklerin tadı çok başka oluyor. Bir de bu sofralara rengârenk tabak ve bardaklar eşlik edince yemek daha da keyifli hâle geliyor. Peki, sofraları şenlendirecek birbirinden şık yemek takımlarına daha yakından bakmaya ne dersiniz? Bu soruya canı gönülden " Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse gelin, modası geçmeyecek ve uzun yıllar kullanabileceğiniz sofra gruplarını hep birlikte inceleyelim.

1. Dostlarınızla Halil İbrahim sofralarında buluşun diye

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Sıcak yaz akşamlarında dışarıda kurulan sofraların tadı şüphesiz aile ve yakın arkadaşlar ile çıkıyor. Etrafta koşturan çocukların neşeli sesleri ve bunlara eşlik eden kahkahalar ise yemeğin asıl tadı tuzu oluyor. Bu nedenle açılışı Karaca'nın 12 kişilik porselen yemek takımıyla yapıyoruz. Tam 60 parçadan oluşan New Martina Pink Yemek Takımı, bahçe ya da balkonda hazırlanacak akşam yemekleri için oldukça uygun. Ayrıca üzerindeki rengârenk çiçek desenleriyle de ortamın havasına hızlıca ayak uyduracak. Uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınız veya aile üyelerinizle kalabalık sofrada buluşmayı planlıyorsanız sofra grubunu gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz.

2. Özel günleriniz daha anlamlı olacak

Bazen doğum günü gibi özel günleri kutlamak için yakın arkadaşlarla bir araya geliniyor. İşte böyle zamanlarda ihtiyacınız olan tek şey Karaca Arzu Kaprol Pasta Takımı oluyor. 19 parçadan oluşan setin içinde altışar adet çay fincanı, fincan tabağı, pasta tabağı ve bir adet ayaklı servislik bulunuyor. Servis tabağında özenle hazırladığınız pasta ve kurabiyeleri sergilerken pasta tabağında tatlarına bakabilir, fincanda ise çay ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Üzerlerindeki kalp ritmine benzeyen New York ve İstanbul yansımaları ise seyahat isteği uyandıracak, bizden söylemesi!

3. Gökkuşağı renklerini sofralarınıza getiriyoruz

Listemize rengârenk başka bir yemek takımıyla devam ediyoruz. Aryıldız'ın 24 parçadan oluşan Casablanca İkram Seti, gökkuşağından aldığı ilhamla gecenizi aydınlatmaya geliyor. Pasta tabağı, servis tabağı ve kupa bardak gibi birçok sofra malzemesini bir arada sunan ürün, sizi bunları ayrı ayrı alma derdinden kurtarıyor. Setin içerisindeki ikramlıklar aynı renk ve dörderli parçalar hâlinde sunuluyor. Böylece kırmızı renkli tabak ve bardaklar ile yeşil renkli tabak ve bardaklar ayrı birer takım olarak kullanılabiliyor. Parçaları ister bu şekilde ister farklı renklerle karıştırarak sofranıza koyabilir, misafirlerinize hoş bir masa sunumu hazırlayabilirsiniz.

4. Sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarın

Sofrada klasik tabak ve bardaklar görmekten sıkıldığınızı biliyoruz. Merak etmeyin, Kütahya Porselen Free Time Yemek Takımı, cıvıl cıvıl renkleri ve sıra dışı tasarımıyla alışılmışın dışına çıkıyor. Yemek takımından çok sanat eserine benzeyen sofra grubu ile siz de seçkin zevkinizi sofra düzeninize yansıtabilirsiniz. Örneğin deniz kenarında eğlenceli akşam yemeği planlıyorsanız estetik takımı kullanabilir ve geceyi unutulmaz kılabilirsiniz. Üstelik solmaya karşı da oldukça dayanıklı. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun 24 parça takım ile uzun yıllar kalabalık misafir gruplarını ağırlayabilirsiniz.

5. Yemeğin üzerine kahve içmeye ne dersiniz?

Sıcak bir yaz akşamı, güzel ve sakin manzaraya karşı yemek yediğinizi düşünün. Sonra o yemeğin üzerine bol köpüklü ve mis gibi kokan Türk kahvesi içiyorsunuz. Üstelik sıcacık ve dumanı hâlâ üzerinde tütüyor. Peki, Porsima Rayan Seramik Fincan Takımı ile bu hayali gerçekleştirmeye ne dersiniz? Göz alıcı renkleri ve coşkulu tasarımı ile kahve keyfini iki kat arttıran fincan takımı, sizi asla yarı yolda bırakmaz. Seramikten üretildiği için uzun süre kullanım imkânı sunar. Fincanları istediğiniz yere götürerek kahve keyfinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

6. Çay olmadan olmaz

Kahve gibi çay da açık hava etkinliklerinin favori içeceği arasında yer alıyor. Bir de karanlığın çökmeye başladığı sıcak günlerde dışarıda yenen yemeğin üzerine demlendiyse tadına doyum olmuyor. Paşabahçe Evla Çay Bardağı Ve Mırra Takımı da tüm aileyi bir araya getirerek yaz akşamlarına damga vuruyor. Etnik desenleriyle zamansız şıklığa imza atan set ile çay ve kahve keyfinizin dozunu arttırabilirsiniz. Çay bardağında kullanılan sap tasarımı çay içmeyi hem daha konforlu hem şık hâle getirir. Bu sayede sıcaklıktan rahatsız olmadan çayınızı güvenle yudumlayabilirsiniz. Küçük ve kulpsuz mırra fincanında ise özel kahveler deneyebilirsiniz.

7. Farklı lezzetler denemekten çekinmeyin

Son zamanlarda geleneksel lezzetlerin yanında farklı mutfaklar da yer almaya başladı. Birçok yerde açılan sushi restoranları da bunun en güzel örneği ancak her zaman buralara gitmek mümkün olmuyor. Bambum Focci Sushi Seti ise Japon tarzı sushi konusunda size harika bir deneyim sunuyor. Kaliteli bambudan üretilen harika setin içinde sunum tahtasından yemek çubuğuna kadar sushi yerken ihtiyacınız olacak her şey yer alıyor. Sağlam yapısı sayesinde kolay kolay çizilmiyor, bozulmuyor ve kırılmıyor. Eğer iki kişilik akşam yemeği organize ediyorsanız seti kullanabilir ve Japon restoranlarını bahçenize taşıyabilirsiniz.

8. Renkli bardaklar gecenizi aydınlatacak

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EW's Kitchenware Akrilik Renkli 6'lı Uzun Bardak'ların da yaz akşamlarına çok yakışacağına eminiz. Mavi, kırmızı, pembe, yeşil, mürdüm, füme, mor ve şeffaf olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği bulunan bardaklar, meşrubat sunumu için kullanılır. Siz de sağlam formu ve zarif tasarımı ile dikkat çeken renkli bardaklarla davet sofralarında fark yaratabilirsiniz. Ayrıca kırılma ve çizilmeye karşı oldukça dirençli akrilik malzemeden üretilmesi de ürünü daha özel kılıyor. Böylece küçük bir darbede dahi kırılır mı ya da çizilir mi diye düşünmeden bardakları istediğiniz yere götürebilir ve sofranıza değer katabilirsiniz.

9. Çatal bıçak takımını yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz

Bir yemeğin mideden önce göze hitap etmesi ancak şık bir sofra düzeniyle mümkün olur. Bu yüzden nerede olursanız olun servis tabağından çatal bıçağa kadar her şeye çok dikkat etmelisiniz. Karaca New Lydia Çatal Kaşık Bıçak Seti de sofrada göz alıcı görüntü yaratır. Geniş aileler için uygun 60 parçadan oluşan şık çatal bıçak seti ile siz de yazın açık havadaki akşam yemeklerine damga vurabilirsiniz. Yemek yerken kolaylık sağlayan takımın boyutları da oldukça ideal. Rahatça kavrayabilir ve dilediğiniz yemekten başlayabilirsiniz. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretildiği için bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

10. Romantik âşıkları da unutmuyoruz

Sevgiliniz ya da eşinizle baş başa kalabileceğiniz akşam yemeği planlıyor ve yer arayışındaysanız kesinlikle açık havayı değerlendirmelisiniz. Bir de ona kendi ellerinizle yemekler hazırlayıp güzel bir sofra kurdunuz mu, her şey daha güzel olur. Madame Coco Mining 2 Kişilik Yemek Takımı da romantik dakikalarınıza eşlik edecek eşsiz bir parça! Doğanın tonlarını üzerinde taşıyan yemek takımı ile sevgilinize unutulmaz bir akşam yemeği hediye edebilirsiniz. 8 parçadan oluşması da taşıma kolaylığı sağlar. Böylece kısa sürede kusursuz sofralar hazırlayıp gittiğiniz her yeri özel kılabilirsiniz.