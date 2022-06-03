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Referanduma hayır oyu kullananlara cinsel ilişki teklif etmişti! “700 kişiyle...”

03.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Paola Saulino, 2016 yılında yaptığı ilginç bir açıklama sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2016 yılındaki İtalya referandumunda hayır oyu kullanan kişilere cinsel ilişki teklifi eden Saulino aradan geçen 6 yılda hala sözünü tutmak için çabaladığını dile getirdi.

Referanduma hayır oyu kullananlara cinsel ilişki teklif etmişti! “700 kişiyle...”

2016 yılında İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkedeki büyük reformların halk oylamasında onaylanmaması halinde istifa edeceğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni Saulino, referandumda 'Hayır' oyu veren herhangi bir erkeğe cinsel iyilik teklif ederek kısa sürede ün kazandı. Sonuçlar açıklandığında 19 milyondan fazla insanın reformları reddettiği fark edildi.

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“ONLAR ÇOK AKILLI”

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Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasından sonra verdiği sözü tutacağını dile getiren Saulino, “Ben sözüm eri bir kadınım. Bu yüzden turneye başladım. Referandumda 'Hayır' oyu verenler çok akıllı. Hepsini benimle iletişime geçmeye davet ediyorum. Bence onların enerjisi bizim için önemliydi. Teşekkürler. Şimdiye kadar 700 kişiyle ilişki yaşadım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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