Referanduma hayır oyu kullananlara cinsel ilişki teklif etmişti! “700 kişiyle...”

2016 yılında İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkedeki büyük reformların halk oylamasında onaylanmaması halinde istifa edeceğini açıklamıştı. Sosyal medya fenomeni Saulino, referandumda 'Hayır' oyu veren herhangi bir erkeğe cinsel iyilik teklif ederek kısa sürede ün kazandı. Sonuçlar açıklandığında 19 milyondan fazla insanın reformları reddettiği fark edildi.

“ONLAR ÇOK AKILLI”

Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasından sonra verdiği sözü tutacağını dile getiren Saulino, “Ben sözüm eri bir kadınım. Bu yüzden turneye başladım. Referandumda 'Hayır' oyu verenler çok akıllı. Hepsini benimle iletişime geçmeye davet ediyorum. Bence onların enerjisi bizim için önemliydi. Teşekkürler. Şimdiye kadar 700 kişiyle ilişki yaşadım” dedi.



