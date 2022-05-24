Hayvanseverlerin hedefi oldular! Gerçek kürklerini savundular: ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Kuzey İrlandalı bir çift, gerçek kürke olan meraklarından dolayı ciddi eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. Ölüm tehditlerine varan tepkiler alan ikili onları eleştiren veganlardan daha yüksek bir ahlaka sahip olduklarını iddia etti ve gerçek kürk giymenin suni kürk giymekten daha çevre dostu olduğunu savundu.

''HIZLI MODA''

Gerçek kürk toplayan 41 yaşındaki Judi Caldwell ve 36 yaşındaki sevgilisi Lukasz Dlubek, kürk giymenin kendilerine zarif ve klas hissettirdiğini ve aslında bu yolla sürdürülebilir modayı teşvik etmeye çalıştıklarını iddia etti. Suni kürkleri üretmek için harcanan enerjiye dikkat çeken çift, bunun sürdürülebilir olmanın aksine hızlı modanın bir parçası olduğunu savundu. Ancak yine de, vegan sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuluyorlar.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORLAR

Aldıkları eleştirilerin ölüm tehditlerine kadar gittiğini iddia eden çift, bazı sosyal medya kullanıcılarının kendilerini köpeklerinin boğazını kesmekle tehdit ettiklerini söyledi. "Bazı insanlar daha yüksek bir sınıftan olduğumuzu veya paramız olduğunu kanıtlamaya çalıştığımızı düşünüyor ama bu doğru değil. Biz sadece sıradan insanlarız." diyen çift dışarıda aldıkları yorumların sıklıkla pozitif olduğunu ancak sosyal medyadan aldıkları tepkilerin her zaman olumsuz eleştiri olduğunu ekledi.



