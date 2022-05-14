Tanga gelinliği tanıttı! Sosyal medyadan eleştiri yağdı: Yatak odasında giysinler

Gelin firmaları her yıl birbirlerinden ilginç gelinlik modellerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Gelinliğin modeli üzerine yapılan dekolte tartışmalarına Avrupalı bir gelinlik firması yeni bir boyut kazandırdı. Markası açıklanmayan bir gelin firmasının tanga gelinlik olarak sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sunduğu model tartışma yarattı.

YORUM YAĞDI

Gelinlik markasının sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflarda beğeniye sunulan tanga gelinlik, kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları gelinliğin düğün için uygun olmadığını savunurken, sadece mahrem yerlerini örten transparan bir kumaştan yapılmasını eleştirdi. Bu tarz bir gelinliğin düğünde tercih edilmesinin konuklara saygısızlık olacağını savunan kullanıcılar, “Düğünde bu gelinlik giyilmez, yatak odasında giysinler” yorumunda birleşti.



