Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tanga gelinliği tanıttı! Sosyal medyadan eleştiri yağdı: Yatak odasında giysinler

Tanga gelinliği tanıttı! Sosyal medyadan eleştiri yağdı: Yatak odasında giysinler

14.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’da hizmet veren bir gelinlik firması yeni gelinlik modellerini tanıttı. Yeni koleksiyonda yer alan gelinlik sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Dekoltesi nedeniyle düğüne uygun bulunmayan gelinliğe sosyal medya kullanıcılarında tepki yağdı.

Tanga gelinliği tanıttı! Sosyal medyadan eleştiri yağdı: Yatak odasında giysinler

Gelin firmaları her yıl birbirlerinden ilginç gelinlik modellerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Gelinliğin modeli üzerine yapılan dekolte tartışmalarına Avrupalı bir gelinlik firması yeni bir boyut kazandırdı. Markası açıklanmayan bir gelin firmasının tanga gelinlik olarak sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sunduğu model tartışma yarattı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptıSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptı

YORUM YAĞDI

2

Gelinlik markasının sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan fotoğraflarda beğeniye sunulan tanga gelinlik, kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, gelinliğin düğün için uygun olmadığı görüşünü savundu.

1

Bazı sosyal medya kullanıcıları gelinliğin düğün için uygun olmadığını savunurken, sadece mahrem yerlerini örten transparan bir kumaştan yapılmasını eleştirdi. Bu tarz bir gelinliğin düğünde tercih edilmesinin konuklara saygısızlık olacağını savunan kullanıcılar, “Düğünde bu gelinlik giyilmez, yatak odasında giysinler” yorumunda birleşti.

Gelin ve damat dozunu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca sosyal medyada gündem olduGelin ve damat dozunu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”
“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”
''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

''Çok eşli ilişki yaşıyoruz, çocukların babası kim bilmiyoruz!''

“Cinsel ilişki sırasında videoya çekti” dediler! Ortalık karıştı

“Cinsel ilişki sırasında videoya çekti” dediler! Ortalık karıştı

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

İlginizi Çekebilir

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Adım adım ölüme gitti! Karısı sadece kameraya çekti

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Çok eşli ilişkileri olay oldu! “Ailem bilse reddeder”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

3 çocuğu olanın akıl sağlığı tehlikede

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.