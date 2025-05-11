Yediği kurabiye hayatına mal oldu... Yanlış etiket basıp satışa koymuşlar!

Olay, 7 Nisan 2023’te Duvall şehrindeki bir Safeway marketinde yaşandı. Peggy Bryant alışverişi sırasında yulaf ezmeli kuru üzümlü kurabiye satın aldı.

Peggy, bu kurabiyeden bir ısırık aldıktan sonra tadının farklı olduğunu fark etti. Aslında kurabiye, fıstık ezmeliydi. Peggy bu farkı anladığında artık çok geçti. Kadın, alerjik reaksiyon geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Peggy, bir saat içinde hayatını kaybetti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMAYA HAZIRLANIYORDU

Peggy Bryant, lise aşkıyla 60. evlilik yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyordu. Kızı Lisa, “Annem neşeli, enerjik bir insandı. Böyle bir sonu hak etmiyordu” diye konuştu.

Doktorlar, Peggy'nin ölüm nedeninin anafilaksi olduğunu doğruladı. Bu, vücudun alerjiye karşı verdiği çok güçlü ve tehlikeli bir tepkidir. Aile şimdi, yanlış etiketleme nedeniyle Safeway marketine karşı yasal işlem başlatıyor.