YEMEK

Yedikçe kilo aldırmayan 6 kek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

Bu kek tariflerimiz size şu hayatta istediğiniz en güzel şeyi veriyor: "Tatlı yiyeyim ama kilo almamayım" :) Evet, doğru duydunuz. Bu tatlıları yerken herhangi bir pişmanlık hissi ortaya çıkmayacak. Dolayısıyla hayattan daha çok keyif alacaksınız. Ay keşke hayattaki her şey böyle olsa...

Yedikçe kilo aldırmayan 6 kek tarifi

Hayaller gerçek oluyor sevgili okur! Bundan sonra yiyip de kilo almayan insanlara karşı fesatlanmak, kıskanmak ve hain planlar kurmak yok. Şu 6 tarifi bir ezberleyin, sonrası size keyif, size lezzet olarak dönecek.

Yedikten sonra herhangi bir pişmanlık hissettirmeyen, hüzün duygusunu yanınızdan bile geçirmeyen unsuz keklerimizi sizler için hazırladık. Bundan sonra bol bol yiyin gari! :)

Unsuz çikolatalı meyveli kek

unsuz kek
Çikolata ve kırmızı meyvelerin un olmadan da harika kekle buluşması. Çikolatayı bitter kullanmaya dikkat edin, çünkü bitter çikolatanın kırmızı meyvelerle uyumu damakta bir şölen etkisi yaratıyor. Tarifin detayları için tıklayın.

Unsuz fıstık ezmeli çikolatalı kek

fıstık
İşte size hem hafif, hem yumuşak hem de kolay muhteşem bir tatlı. Canınız ne zaman isterse kalkıp bir çırpıda hazırlayabilir ya da misafirlerinize harika bir ikram olarak sunabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Kalori derdi olmayan unsuz kek

un

Hem çok lezzetli hem çok fazla kalori derdi olmayan şahane kek. Tarifin detayları için tıklayın.

Unsuz çikolatalı kek

kek1
Kek, birçok kişi için en sevdiğimiz atıştırmalık ve tatlılardan biri. O kadar farklı çeşidi var ki, içeriğine damak tadınıza uygun ne ilave ederseniz onun adını alıyor adeta. Örneğin cevizli kek, kakaolu kek, ıslak kek sayılabilir. Bu tarifte ise normal keklere göre oldukça farklı bir lezzet olarak bilinen unsuz kek tarifini aktaracağız. Tıklayın!

Yaban mersinli çikolatalı kek

mersin
Ağızda eriyen muhteşem bir tat. Bunu yapmak için mutfağa koşmanızın bir nedeni var: Antioksidan! Tarifin detayları için tıklayın.

Unsuz şekersiz kek

şekersiz

Şeker yerine pekmez un yerine ceviz. İşte size en sağlıklı kek tarifi! Bonus olarak çok çok düşük kalorili. Spor yapanlar için spor öncesi atıştırmalığı! Tarifin detayları için tıklayın.


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kek tarifleri tatlı tarifleri kilo aldırmayan tatlı

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