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Yedinci Hayat konusu nedir? Filmin türü ne? Yedinci Hayat oyuncuları kimler?

26.02.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedinci Hayat bilim kurgu filmi izlemeyi seven vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2017 yılında vizyona giren Fransa yapımı Yedinci Hayat filmi televizyon yayın akışında yerini aldı. Bu kapsamda Yedinci Hayat konusu nedir? Filmin türü ne? Yedinci Hayat oyuncuları kimler? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar filme ilişkin araştırmalarına hız verdi. İşte Yedinci Hayat filminin konusu ve oyuncuları...

Yedinci Hayat konusu nedir? Filmin türü ne? Yedinci Hayat oyuncuları kimler?

Yedinci Hayat filminin ilk prömiyeri Locarno Uluslararası Film Festivali'nde yapılmıştır. İsveçli ünlü oyuncu Noomi Rapace, Yedinci Hayat filminde yedi farklı karakteri canlandırmıştır. Peki Yedinci Hayat konusu nedir? Filmin türü ne? Yedinci Hayat oyuncuları kimler? Yedinci Hayat filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili detayları sizler için derledik.

YEDİNCİ HAYAT KONUSU NEDİR?

Dünyanın nüfus artışı sebebiyle yeni bir yasa getirilmiştir ve aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabilecektir. Ancak birbirinin birebir aynı olan yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir saklambaç oynamaktadır. Göze batmamak adına hepsi sanki tek bir kişiymiş gibi davranmaktadırlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günüyle adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün düzeni yıkacaktır.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİNİN TÜRÜ NE?

26 milyon dolar gişe hasılatı olan 2017 Fransa yapımı Yedinci Hayat filminin türü bilim kurgudur.

YEDİNCİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yedinci Hayat filminin başrollerini Noomi Rapace, Willem Dafoe ve Glenn Close paylaşmaktadır.

Yönetmenliğini Tommy Wirkola'nın üstlendiği filmde Noomi Rapace yedi farklı karaktere hayat vermiştir.

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