MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Mory Kante hayatını kaybetti!

Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Mory Kante hayatını kaybetti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 02:00 | Son Güncelleme

Afrika müziğinin dünya çapında tanınmasında büyük katkısı olan, Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Gineli sanatçı Mory Kante, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Mory Kante hayatını kaybetti!

Ulusal basındaki haberlere göre, Mory Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mory Kante’nin oğlu Balla Kante yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Balla Kante, babasının ölüm nedeninin “tedavi edilemeyen kalp sorunları” olduğunu söyledi.

MORY KANTE KİMDİR?

29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
Netflix'ten dizi emekçilerine büyük destek!Netflix'ten dizi emekçilerine büyük destek!
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerin açılmasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan camilerin açılmasına ilişkin genelge

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Annelerini memleketlerine götürüyorlardı! İki kaza üst üste: Ölü ve yaralılar var

Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar arttı!

Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar arttı!

Vali güzel haberi duyurdu: 5 gündür koronavirüs vakası yok

Vali güzel haberi duyurdu: 5 gündür koronavirüs vakası yok

'Doğal ölüm' denerek gömüldü, koronavirüs çıktı

'Doğal ölüm' denerek gömüldü, koronavirüs çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix Türkiye'den salgından etkilenen sektör çalışanlarına 4 milyon TL'lik destek

Netflix'ten dizi emekçilerine büyük destek!

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme ne zaman olacak?

Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu! Acun yeni sistemi açıkladı

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Esra Erol'un programında şoke eden olay! DNA testi canlı yayında açıklandı

Survivor yarışmacıları, ünlü isimlerle canlı yayında yarışacak! Acun Ilıcalı eşleşmeleri açıkladı

Survivor'da ünlü isimler yarışacak! Acun o listeyi açıkladı

Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'da itiraf etti: Parktaki bankta 4 gece geçirdim

Parktaki bankta 4 gece geçirdim

Survivor yarışmacıları karantinada kaldıkları yurttan ayrıldı! İşte Survivor ekibinden ilk açıklamalar

Survivor yarışmacıları karantina yurdundan ayrıldı! Yaşadıklarını anlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.