Yeke Yeke şarkısıyla müzik tarihine geçen Mory Kante hayatını kaybetti!

Ulusal basındaki haberlere göre, Mory Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mory Kante’nin oğlu Balla Kante yaptığı açıklamada, babasının bu sabah başkent Conakry’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Balla Kante, babasının ölüm nedeninin “tedavi edilemeyen kalp sorunları” olduğunu söyledi.

MORY KANTE KİMDİR?

29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.

