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  4. Yelda Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu İlişki Uzmanı Yelda Kırçuval, Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumladı

Yelda Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu İlişki Uzmanı Yelda Kırçuval, Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumladı

30.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yelda Kırçuval konuk olduğu 2. Sayfa magazin programında Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumladı ve ünlü şarkıcının annesi Kadriye Özcan’ın evliliği onaylamadığı yönündeki iddialar üzerine konuştu. Peki, Yelda Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'da Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumlayan ilişki Uzmanı Yelda Kırçuval'ın hayatı ve biyografisi...

Yelda Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu İlişki Uzmanı Yelda Kırçuval, Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumladı

Yelda Kırçuval konuk olduğu 2. Sayfa magazin programında Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumladı ve ünlü şarkıcının annesi Kadriye Özcan’ın evliliği onaylamadığı yönündeki iddialar üzerine konuştu. Peki, Yelda Kırçuval kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'da Özcan Deniz - Samar Dadgar evliliğini yorumlayan ilişki Uzmanı Yelda Kırçuval'ın hayatı ve biyografisi...

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

Yelda Kırçuval, 30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya geldi.

Yelda Kırçuval, 1997 yılında TRT eğitimlerinden diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri gördükten sonra kariyerine editör ve spiker olarak başladı.

Yelda Kırçuval, Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı.

Çok sayıda programın seslendirmesini üstlenen Yelda Kırçuval, 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı.

Yelda Kırçuval, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi vermiştir.

2. SAYFA'NIN KONUĞU YAZAR YELDA KIRÇUVAL ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR EVLİLİĞİNİ YORUMLADI

Yelda Kırçuval açıklamasında "Karakter değişmiyor ki... Özcan Deniz'in micazı ve seçimleri bu demek ki. Annesinin tatlı cümlesine tskıldım. Annelerin söylediği her şey çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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