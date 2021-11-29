Yeliz Kibiz olayı nedir? Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı ile tatlı sert programında Yeliz Kibiz olayı gündeme geldi. Programda bir çok cinayet ve kayıp olayı ele alınırken, 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'in bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu?

MÜGE ANLI YELİZ KİBİZ'E NE OLDU?

Faili meçhul cinayetler ve kayıplar ile beraber birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, bu defa Yeliz Kibiz olayını gündeme taşıdı.

Müge Anlı'da aranan isimlerden biri olan Yeliz Kibiz'in, Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşadığı biliniyor. 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz aranmaya devam ediyor.

Müge Anlı'nın açıklamalarına göre göre Yadigar Kepçe'nin 8 ay önce yine programa başvurduğu ve Kibiz hakkında 'Beni dolandırdı' dediği ortaya çıktı.



