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Yeliz Kibiz olayı nedir? Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu, bulundu mu?

29.11.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile tatlı sert programında gündeme gelen Yeliz Kibiz olayı merak ediliyor. Programda bir çok olay ele alınırken, 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'in bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu, bulundu mu? İşte ayrıntılar...

Yeliz Kibiz olayı nedir? Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı ile tatlı sert programında Yeliz Kibiz olayı gündeme geldi. Programda bir çok cinayet ve kayıp olayı ele alınırken, 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'in bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki Müge Anlı Yeliz Kibiz'e ne oldu?

MÜGE ANLI YELİZ KİBİZ'E NE OLDU?

Faili meçhul cinayetler ve kayıplar ile beraber birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, bu defa Yeliz Kibiz olayını gündeme taşıdı.

Müge Anlı'da aranan isimlerden biri olan Yeliz Kibiz'in, Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşadığı biliniyor. 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz aranmaya devam ediyor.

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Müge Anlı'nın açıklamalarına göre göre Yadigar Kepçe'nin 8 ay önce yine programa başvurduğu ve Kibiz hakkında 'Beni dolandırdı' dediği ortaya çıktı.


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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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