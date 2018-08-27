Yeliz Şar ile Tolga Güleç'in büyük kavgası

Oyuncu Yeliz Şar ile meslektaşı Tolga Güleç, Ağustos 2013’te evlenmişti. Çiftin 5 yıllık evliliği 8 ay önce tek celsede bitmişti.

Tolga Güleç’in aşırı kıskanç olduğu, bu yüzden sık sık kavga ettikleri iddia edilmişti. Yeliz Şar ile Tolga Güleç boşandıktan hemen sonra “Aşkımız bitmedi” diyerek yeniden aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak sorun daha da büyüdü. Çift Bodrum’daki ‘Hazine’ adlı kulüpte herkesin içinde kıskançlık kavgasına tutuştu. Tolga Güleç, İstanbul’a dönüp evden ayrıldı.

BÖYLE DERT YANDI

Bodrum’da kalan Yeliz Şar yakınlarına şöyle dert yandı: “İşime, kıyafetlerime, arkadaşlarıma, her şeyime karışıyordu. Kıskançlığı beni yedi bitirdi. Artık tükendim. Bu kez dönüşü yok.” Çift birbirlerini sosyal medya hesaplarından da sildi.

